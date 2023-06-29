Akvaryum koyunda giriş ücreti krizi

Çanakkale Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu'na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı. Akvaryum Koyu'na ulaşımın sağlandığı tek yolda 2018 yılında ikinci kez kapı krizi yaşanmıştı. Aradan geçen 5 yıl içinde Akvaryum Koyu'nda bu kez de giriş ücreti krizi yaşandı. Tatilciler, koya girişteki yol üzerinde bariyer görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Arazi sahibi Naci Erdoğan tarafından koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekti.