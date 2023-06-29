  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Akvaryum koyunda giriş ücreti krizi

Akvaryum koyunda giriş ücreti krizi

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Akvaryum koyunda giriş ücreti krizi
Çanakkale Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu'na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı. Akvaryum Koyu'na ulaşımın sağlandığı tek yolda 2018 yılında ikinci kez kapı krizi yaşanmıştı. Aradan geçen 5 yıl içinde Akvaryum Koyu'nda bu kez de giriş ücreti krizi yaşandı. Tatilciler, koya girişteki yol üzerinde bariyer görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Arazi sahibi Naci Erdoğan tarafından koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA