Polente Burnu’nda kahreden ölüm

İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir (39), bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile tatil için geçtiğimiz hafta Çanakkale Bozcaada'da bir otele yerleşti. Kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifi yapmak isteyen Gürsu, gün batımının en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Polente Burnu'nu seçti. Ancak çiftin mutluluk hayalleri, acı bir kaza ile son buldu.

Rüzgar gülleri eşliğinde gün batımını seyreden çift, iddiaya göre alkol almaya başladı. Bu sırada piknik malzemelerini almak için araca yönelen Gürsu, bir anda çığlık sesi duydu. Sesin geldiği yöne koşan Gürsu, sevgilisinin 30 metre yükseklikten uçuruma düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 45 dakika boyunca kalp masajı yaptığı genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

Gürsu'nun olay yerine çağırdığı sağlık ve jandarma ekipleri, metrelerce aşağıya inerek genç kadına müdahale etti. Ekiplerin 45 dakika boyunca kalp masajı yaptığı Yeşim Demir, kurtarılamadı.

Olay sonrası ifade için karakola götürülen Gürsu'nun, "Gün batımında ona evlilik teklif etmek istiyordum. Romantik bir anımız olsun diye orayı seçtim. Biraz alkol aldık. Her şey bir anda oldu" dediği öğrenildi.