Çanakkale’deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahalenin sonucunda 52 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de orman yangınlarından etkilenerek hastanelere sevk edilen 61 kişiden 4'ünün tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangılarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına karşı 112 ve UMKE ekiplerimize bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyeler gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor.

Çanakkale halkına geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan ve Önder Kaya'nın ortağı olduğu çiftlik dün rüzgarın etkisiyle alevlerin içinde kaldı. Alevler arasında kalan çiftliğin içerisindeki 13 büyükbaş, 10 keçi telef oldu. Çiftlikte bulunan saman, arpalar, yem ve yoncalar yanarak kül oldu. Kaya, yangın nedeniyle telef olan hayvanlarla birlikte toplam zararın 4 milyon TL olduğunu söyledi" dedi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, alevlere çok sayıda ekip ile helikopter ve söndürme uçağı ile müdahale ediliyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde de, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor