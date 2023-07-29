Köpeğe çarpmamak için otobüs kontrolden çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı tur otobüsü kontrolden çıkarak prefabrik binaya çarptı. Kazada şoför Adem Koçak, araçta sıkışarak hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinden, şehitlik ve abideleri gezmek için Çanakkale'ye gelen ziyaretçileri taşıyan Adem Koçak yönetimindeki 16 AZL 892 plakalı tur otobüsünün önüne dönüş yolunda bir köpek fırladı.

ŞOFÖR YAŞAMINI YİTİRDİ

Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan Koçak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs, yol kenarındaki prefabrik bir yapıya çarptı. Sıkışan otobüs şoförü Koçak, hayatını kaybederken yolculardan 7'si hafif şekilde yaralandı. Otobüs şoförünün Koçak'ın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp Gelibolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.