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Haberler Çanakkale Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

AA
Çanakkale’de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Tarihi Alan sınırlarında yer alan Kilitbahir köyündeki Ağadere Şehitliği yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan 5 helikopter, karadan ise Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer, 5 helikopter, 5 treylerin yanı sıra çevre belediyelere ait 4 itfaiye aracı ve 250 orman işçisiyle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında iki dönümlük orman arazisi zarar gördü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de bölgeye gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

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