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Çanakkale'de endişelendiren görüntü: Baraj tamamen kurudu

Susuzluğun pençesindeki Çanakkale'den endişelendiren görüntü geldi. Eceabat ilçesindeki Kumköy'de yer alan baraj tamamen kurudu, görenler gözlerine inanamadı. Bölge, toprağının verimliliğiyle biliniyordu.

İHA
Çanakkale’de endişelendiren görüntü: Baraj tamamen kurudu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı, topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde baraj tamamen kurudu. Dron ile kaydedilen görüntüler olayın vehametini gözler önüne serdi.

Çanakkale'de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenen su seviyelerine ulaşılamadı. Yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı.

Bununla birlikte kuraklık riskini de beraberinde getirdi. Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu. Yıllardır kullanılmayan Kumköy Barajının son halini görenler, gözlerine inanamadı.

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