Çanakkale’de 55 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, kent merkezinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen ile 5 kaçak göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Operasyonda 23 can yeleği ile 3 araca el konurken, 18 bin TL para ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi. 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.