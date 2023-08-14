Çanakkale’de 2 bin yıllık antik liman, kalpli pembe göle dönüştü

Zamanla doğa olayları sonrası bu kalpli göl şeklini aldı. Bizim çocukluğumuz döneminde bu gölden tuz toplanıyordu. Bu rengini tuzdan biliyorduk. Ama yapılacak olan araştırma ve çalışma sonrası neden gölün kızardığını öğreneceğiz. Köye ciddi bir katkısı ve yaz, kış insanlar bu gölü görmeye geliyor. Kışın bu göl kuşların göç yolu üzerindeki uğrak noktası oluyor. Pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.