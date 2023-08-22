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Çanakkale'deki orman yangınında can pazarı kameraya yansıdı

Çanakkale'de büyük orman yangınının yerleşim ve hayvanların yaşadığı çiftliği tehdit ettiği, köylülerin canlarını kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Alevlerin içinden ağıl sahibi çıkmayınca panik olan aile gözyaşlarına hakim olamadı. Ağıl sahibinin torunu araç içinde 'dede' diyerek ağlaması kameraya yansıdı.

İHA
Çanakkale’deki orman yangınında can pazarı kameraya yansıdı

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarında saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Kayadere köyü yakınlarında hayvanların bulunduğu ağıla doğru geldi. Bu sırada ağıl sahibi hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasında daldı.

Ağıl sahibinin oğlu, gelini babasına seslendi. Alevlerin içinden ağıl sahibi çıkmayınca panik olan aile gözyaşlarına hakim olamadı. Ağıl sahibinin torunu araç içinde 'dede' diyerek ağlaması kameraya yansıdı.

Bir süre sonra alevlerin arasından çıkan ağıl sahibi daha sonra oğlu, gelini ve torunu ile araçlarına binip, alevlerin olduğuy bölgeden uzaklaştı. Yaşanan can pazarı ise kameraya yansıdı.

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