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Haberler Çanakkale Bakan Koca duyurdu: Çanakkale'deki orman yangınında 83 kişi etkilendi

Bakan Koca duyurdu: Çanakkale'deki orman yangınında 83 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında 83 kişinin etkilendiğini duyurdu. Bakan Koca, yangından etkilenenlerden 14'ünün ambulanslarla, 48'inin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti. Ayrıca, tedbir amaçlı olarak 21 hastanın ambulanslarla nakledildiğini ve olay yerine 74 ambulans ile 4 UMKE aracının gönderildiğini ifade etti. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA
Bakan Koca duyurdu: Çanakkale’deki orman yangınında 83 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

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Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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