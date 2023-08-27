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AK Parti'den GKRY'ye tepki! Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin kundaklanmasıyla GKRY'ye ilgili tepki gösterdi. Çelik: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.

HABER MERKEZİ
AK Parti’den GKRY’ye tepki! Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin kundaklanmasıyla GKRY'ye ilgili tepki gösterdi.

İşte Ömer Çelik'im o paylaşımı;

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz.

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