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Çanakkale'de 184 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen operasyonla 184 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda, insan kaçakçılığı iddiasıyla 9 zanlı da gözaltına alındı.

AA
Çanakkale’de 184 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale Ezine'nin Akçakeçili köyü Aktaş Ovası ile Ayvacık'ın Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

Ekipler, 184 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7'si Türk, biri Afganistan, biri Mısır uyruklu 9 zanlıyı yakaladı.

Ayrıca, insan kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen minibüs, kamyonet, bot ve bot motoruna el konuldu.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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