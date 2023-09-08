Bıçaklı saldırgan bir kez daha cezaevinde

ÇANAKKALE'NİN Bozcaada ilçesinde çalıştığı işyerinde eski eşinin bıçaklı saldırısı sonrası kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanarak, ölümden dönen Elif Gedik (34), yaşadığı o dehşet anlarını anlattı.

Gedik, eski eşinin çalan telefonuna bakması sonucu elinden kurtulduğunu belirterek, "Allah beni çocuklarıma bağışladı" dedi.

Gedik'i bıçaklayan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halil Karabıyık (34), savcılığın itirazı sonrası cezaevine gönderildi. Bu duruma çok sevindiğini belirten Elif Gedik, "Onun yüzünden yürümekte güçlük çekiyorum, çok uzun bir tedavim var. Yakalandığı için çok sevindim" diye konuştu.