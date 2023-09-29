Çanakkale’de 22 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Büyükhusun köyü Assos yolu üzerinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7'si erkek, 6'sı kadın, 6'sı erkek çocuk ve 3'ü kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonda organizatörler M.T., A.K., M.Y., A.İ. ve A.K. gözaltına alındı. 4 ticari taksi el konularak yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler M.T., A.K., M.Y., A.İ. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yakalanan 22 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.