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Çanakkale'de AK Parti seçim ofisine taşlı saldırı

Çanakkale'de Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerinin ortak seçim ofisinin camları taş atılarak kırıldı. Saldırgan şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

AA
Çanakkale’de AK Parti seçim ofisine taşlı saldırı

Çanakkale Atatürk Caddesi'nde 18 Mart Stadyumu'nun karşısındaki AK Parti Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerinin ortak seçim ofisinin camları parke taşı atılması neticesi kırıldı.

İhbar üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın saat 07.00 sıralarında genel ve yerel seçimler için açtıkları Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerine ait seçim irtibat bürosunda gerçekleştiğini belirtti.

Polis ekiplerinin gerekli çalışmaları başlattığını vurgulayan Yavaş, "İl Emniyet Müdürümüzle de görüşme yaptım. Kendisi olayın kısa sürede netleşeceğini söyledi. Böyle şeylerin yaşanması çok kötü, keşke yaşanmasaydı. Seçim arifesindeyiz ama olay netleştikten, kim ya da kimlerin yaptığı bulunduktan sonra tekrar basın açıklaması gerçekleştireceğiz." dedi.

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