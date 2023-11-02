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Haberler Çanakkale Türk mezarlığındaki Fransız Anıtı sahte çıktı

Türk mezarlığındaki Fransız Anıtı sahte çıktı

HABER MERKEZİ
Türk mezarlığındaki Fransız Anıtı sahte çıktı

Çanakkale Kara Savaşları sırasında Fransızların çıkarma yaptığı Kumkale bölgesindeki Türk mezarlığına yapılan Fransız Anıtı'nın sahte olduğu ortaya çıktı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, "Fransız askerlerinin anısına 25-26 Nisan 1915 tarihi" şeklinde Fransızca bir açıklama yazılan anıtın 1920 yılında Yunanlılar tarafından yaptırıldığını ve anıtın sahte olduğunu söyledi.

'FRANSIZLAR ÇEKİLMİŞTİ'

Dr. Mithat Atabay, yaptığı arşiv araştırmalarında, Çanakkale Kara Savaşları sırasında Fransızların çıkarma yaptığı Kumkale bölgesindeki Türk mezarlığına yapılan Fransız Anıtı'nın sahte olduğunu ortaya çıkardı. Dr. Mithat Atabay açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Gelibolu Yarımadası'ndaki asıl çıkarmayı özellikle oyalamak amacıyla 2 günlük bir çıkarma yapıldı. Fransız askerleriyle Türk askerleri arasında savaşlar gerçekleşti ve 26 Nisan'ı 27 Nisan'a bağlayan gece Fransız askerleri buradan çekildi. Yunanlılar da Fransızları kendi arkalarına almak için Kumkale bölgesindeki Müslüman mezarlığına bir anıt yaptılar. Üzerine de 'kahraman Fransız askerlerinin anısına', '25- 26 Nisan 1915' tarihi şeklinde Fransızca açıklama yazdılar. Tabi bu durum işgal döneminde ayakta kaldı."

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