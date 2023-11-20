Çanakkale T-3 Tüneli’nde feci kaza: 2 ağır yaralı

Kaza, Gelibolu-Eceabat Karayolu T-3 Tüneli içerisinde meydana geldi. Tünel içinde seyir eden Adem Altıntaş (68) idaresindeki 34 FDB 660 plakalı römork takılı traktöre, Mehmet Altay (72) yönetimindeki 17 GP 751 plakalı ticari araç arkadan çarptı.

Ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücüler Adem Altıntaş ve Mehmet Altay, ağır yaralı olarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan traktör ve ticari aracın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.