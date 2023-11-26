Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle kuzeyden güneye gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın kuzeyden güneye tüm gemi geçişlerine kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Çanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri yapılamayacak.