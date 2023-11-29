Fırtına Çanakkale’yi yıktı geçti! ’Bomba atıldı sandım’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için uyarısı yapılan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesinde ise gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle elektrik direkleri yollara devrilirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı, evlerin çatıları uçtu, prefabrik yapılar ve işletmeler zarar gördü. Plajlardaki şezlonglar çevreye dağıldı. İl Özel İdare ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Sağanak nedeniyle Assos Tüneli Küçükkuyu istikameti ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tüneli ulaşıma tekrar açtı.