Fırtına Çanakkale’yi yıktı geçti! ’Bomba atıldı sandım’

'10 İŞLETME ZARAR GÖRDÜ'

Lodos ve duydukları gürültü nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyen Mehmet Kırbaş, "Dalgalar binanın önüne kadar vuruyordu. Biz de içeride müşterilerle birlikte oturuyorduk. Bir anda gürültü duyduk. O sırada ön taraftaki şezlonglar, demir masalar, sandalyeler bir anda karıştı. Gürültü olduğu için ne olduğunu anlamadan kaçıştık. Kendimizi bir köşeye atıp, gürültünün bitmesini bekledik. Çok uzun sürmedi.