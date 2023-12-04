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Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle 4 Aralık Pazartesi (bugün) Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

DHA
Çanakkale’de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada " 04.12.2023 Pazartesi (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den saat 17:00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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