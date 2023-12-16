Çanakkale’de feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ'dan yapılan açıklamada ek seferler ve iptal edilen seferler duyuruldu.

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

- 16.12.2023 Cumartesi (bugün) Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle, Çanakkale-Kilitbahir hattı tarifeye uygun, Gelibolu-Lapseki hattı saatsiz olarak devam etmektedir.

- 16.12.2023 Cumartesi (bugün) Çanakkale-Eceabat hattında, Eceabat'tan tek saatlerde (11:00, 13:00 gibi), Çanakkale'den ise çift saatlerde (12:00, 14:00 gibi) devam etmektedir.

- 16.12.2023 Cumartesi (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

- 16.12.2023 Cumartesi (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

- 16.12.2023 Cumartesi (bugün) Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

- 16.12.2023 Cumartesi günü (bugün) Güney Marmara Adalar hattında, seferlerimiz sırasıyla, saat 06:45 Marmara Adası, saat 07:15 Avşa Adası, saat 08:15 Balıklı (Paşalimanı) Adası kalkışlı yapılacak olup, Erdekten saat 11:00 kalkışlı seferimiz tarifesine uygun devam edecektir.

Ayrıca Erdek'ten saat 19:00 kalkışlı seferimiz ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.