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Çanakkale Valiliğinden motokurye kararı

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bu gece saat 03.00’ten akşam saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

İHA
Çanakkale Valiliğinden motokurye kararı

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Çanakkale'de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale'nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 03.00'ten aynı gün saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

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