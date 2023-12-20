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Haberler Çanakkale Köylünün gelir kapısı oldu! Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında toplanıyor

Köylünün gelir kapısı oldu! Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında toplanıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, topladıkları mantarlarla geçim kaynağı oluşturdu. Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bulunan ve toplanan 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarı, kilosu 70 ile 100 lira arasında satılıyor.

İHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ve bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarı köylünün geçim kapısı oldu. Mantar kilosu 70 ile 100 lira arasında satılıyor.

Köylünün gelir kapısı oldu! Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarında toplanıyor

Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan mantarlar geçim kaynağı oldu. Önemli bir gelir kaynağı olan ayı mantarını toplamak için dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, Kaz Dağları'na akın ediyor.

Köylünün gelir kapısı oldu! Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarında toplanıyor

İlçeye bağlı Alakeçi köyünde ise mantar alımına başlandı. Köye gelen mantar toptancıları, halk arasında bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarını, kilosunu 70 ile 100 TL arasında fiyatla alıyor.

Köylünün gelir kapısı oldu! Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarında toplanıyor

Perakende 50 TL'ye kadar düşen mantar fiyatları köylüye gelir kapısı olurken, pazarda satın alınan mantarlar evlerde lezzetli bir yemek çeşidi olarak sofralarda yerini alıyor.

Köylünün gelir kapısı oldu! Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarında toplanıyor

Kaz Dağları'nda bol miktarda mantar topladıklarını belirten Fatih Akın, "Kaz Dağları'nda bol miktarda kanlıca mantarı topluyoruz. Hem mantar toplarken hem de sağlığımız için doğada spor yapma imkanı buluyoruz. Mantar fiyatları 50 TL'ye kadar düştü. Evlerdeki sofralar da mantar yemek çeşitleri ile renklendi" dedi.

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