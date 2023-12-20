Köylünün gelir kapısı oldu! Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarında toplanıyor

Kaz Dağları'nda bol miktarda mantar topladıklarını belirten Fatih Akın, "Kaz Dağları'nda bol miktarda kanlıca mantarı topluyoruz. Hem mantar toplarken hem de sağlığımız için doğada spor yapma imkanı buluyoruz. Mantar fiyatları 50 TL'ye kadar düştü. Evlerdeki sofralar da mantar yemek çeşitleri ile renklendi" dedi.