CHP’de ‘Çanakkale’ çatlağı

3'ü büyük 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'nin Çanakkale'de birçok itiraza rağmen ön seçim yapmadan eski genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek'i aday olarak belirlemesi büyük tepkilere neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında önceki akşam saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), belediye başkan adayları için belirlediği isimleri Parti Meclisi'ne (PM) sundu.

"ANKET ÇALIŞMALARINDA ONUN İSMİ BİLE ÇIKMADI"

Parti Meclisi'nde 125 belediye başkan adayı oy birliğiyle kabul edilirken, Çanakkale'de Muharrem Erkek ismi tartışmaya neden oldu. 2 dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yürüten Muharrem Erkek'in Çanakkale'den aday gösterilmesine en büyük tepki hemşerisi Çanakkale Milletvekili ve Meclis Üyesi Özgür Ceylan'dan geldi. Yapılan anket çalışmalarında Muharrem Erkek isminin çıkmadığına dikkat çeken Ceylan, ön seçim yapılarak adayın belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ceylan, bu durumun Çanakkale'de Belediye Başkan adaylığı başvurusu yapan isimlere haksızlık olacağını vurguladı.

İTİRAZLARA RAĞMEN ADAY GÖSTERİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Çanakkale'de anket yapıldığını ve anket sonuçlarından Erkek'in çıktığını iddia etti. İtirazlara rağmen Muharrem Erkek'in adaylığı oy birliğiyle kabul edildi. Erkek'in ön seçim yapılmadan genel merkez tarafından aday olarak gösterilmesi Çanakkale CHP'de tepkilere neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından iddiaya göre eski il yönetimi kazan kaldırdı. Bazı il yöneticileri Erkek'in adaylığına karşı "bağımsız aday" formülünü gündeme getirirken, bazı yöneticiler, toplu istifa ve " belediye meclis üyelerinin çekilmesini" teklif etti.

'ÖN SEÇİME KATILMALIYDI'

MUHARREM Erkek'in adaylığı konusunda açıklamalarda bulunan Çanakkale CHP İl eski Başkanı Metin Ümit Ural, "CHP bir tüzükle yönetilir. Tüzüğümüz derki aday belirlemede mutlaka üye bazlı ön seçim yapılmalıdır. Şuan ise temayül yoklaması yapılmadan, üye bazlı ön seçim yapılmadan, merkez yoklaması yapılarak bir karar alındı. Muharrem Erkek bu partinin Genel Başkan Yardımcılığı yapmış biridir. Ancak ben olsaydım üye bazlı ön seçime katılırdım. Çıkma olasılığı da yüksekti. Genel Merkezimiz ön seçim yapmalıydı. Çünkü Çanakkale'de 4 aday vardı ve üçü ön seçim istiyordu. Ve bu konuyla ilgili genel merkezimize bir dilekçe sundular" dedi.

'KRİZ YENİ BAŞLIYOR'

GEÇTİĞİMİZ yıl sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından partisi tarafından disipline sevk edilen sosyoloji profesörü Cumhur Aslan ise, aday belirleme sürecinin adil yönetilmediğini savunarak genel merkeze tepki gösterdi. Aslan, "Anketlerde, açık ara önde olduğu iddia edilen aday ön seçimden kaçıyorsa ya anketler uydurmadır. Ya da aday seçilemeyeceğini biliyordur. Bugün aday adayı arkadaşlarımız ilçe binasının önünde bu kararı tanımadıklarını açıklamaları gerekir. Çanakkale'de CHP için adaylık resmi olarak bitse de meşrutiyet ve toplum açısından bitmiş değildir. Süreç ve kriz yeni başlıyor. Kemerleri sert bağlayın iniş sert olacak" açıklamasında bulundu.