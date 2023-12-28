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Haberler Çanakkale Takıntılı aşıktan kezzaplı vahşet

Takıntılı aşıktan kezzaplı vahşet

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Takıntılı aşıktan kezzaplı vahşet

KADINA karşı şiddete her platformdan sesler yükselmesine rağmen, erkek terörü bitmek bilmiyor. Önceki gün Çanakkale'de yine bir kadın, yüzüne kezzap atılarak ağır şekilde yaralandı.

Masör olarak çalışan Buket Ariel (24) kendisine duygusal yakınlık duyan Ramazan Akarsu'dan (42) ev tutacağını söyleyerek borç aldı.

BİR süre sonra kıskançlık nedeniyle sorun yaşayan Ariel ve Akarsu'nun arası açıldı. Birikimini kaptıran Akarsu, telefondan engellendiğini görünce önceki gün masaj salonunda genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı.

Ezine'de yakalanan Akarsu, cezaevine gönderilirken, "Bunalımdaydım pişmanım" dedi.

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