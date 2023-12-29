1915 Çanakkale Köprüsü’nden masalsı görüntüler

Çanakkale Boğazı yoğun sis sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise dron ile görüntülendi.

Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi.

Çanakkale'de 3 gün boyunca etkisini gösterecek olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle saat 09.05 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, Kuzey ve Güney'den girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise dron ile görüntülendi.

Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsünün görüntüsü büyüledi.