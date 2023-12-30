Ölüyorum vurma abi

KARDEŞİ EVİ TERK ETMİŞTİ

ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesinde bir süre parfüm dükkanı işleten Furkan ve Birkan Pürçek kardeşler, yaşadıkları sorunlar nedeniyle işyerini devretti. İki gün önce bir restoranda işe başlayan Birkan Pürçek, önceki akşam evde bu kez annesiyle parfüm dükkanında yaşanan sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı.

Furkan Pürçek'in de dahil olduğu kavga annenin araya girmesiyle son buldu. Kavganın ardından Birkan ise evden ayrılıp arkadaşına yerleşti.

MÜŞTERİ GİBİ İÇERİ GİRDİ

ANCAK ağabeyin öfkesi dinmedi. Önceki gün tanınmamak için kapüşon takıp müşteri gibi kardeşinin işe başladığı restorana giden Furkan Pürçek, sipariş almak için gelen kardeşine bıçakla saldırdı.

Birkan'ın göğsüne defalarca bıçak saplayan ağabey, 'Ölüyorum artık vurma' diye yalvaran kardeşine aldırmadı. Aldığı 8 bıçak darbesiyle yere yığılan Birkan Pürçek, olay yerinde hayatını kaybetti. Restoran personeli tarafından etkisiz hale getirilen ağabey ise gözaltına alındı.