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Haberler Çanakkale Yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Çanakkale'nin Umurbey beldesi girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, sisin etkisiyle 7 araç birbirine girdi. Sürücülerin dikkati sayesinde büyük bir facia önlenirken, kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerinden fotoğraflar ise kaza anının şiddetini gözler önüne seriyor.

AA
Yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale-Bursa kara yolu Umurbey Beldesi Kavşağı'nda aynı yönde seyreden cip, minibüs ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sisin görüş mesafesini düşürdüğü kavşakta araçlarda bulunan Zeynep (33) ve Burhan Yılmaz (40), Fatma Aktaş (56) ile Rıfat Can Kürük (30) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan Çanakkale-Bursa kara yolu araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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