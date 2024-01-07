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Çanakkale'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi, yol kapandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde fırtına ve sağanak nedeniyle kent merkezinde ağaç yola devrildi. Kapanan yol, Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından ağacın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

İHA
Çanakkale’de fırtına nedeniyle ağaç devrildi, yol kapandı

Meteorolojinin fırtına ve sağanak uyarısı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili oldu.

Gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve sağanakla birlikte kent merkezinde bir cadde üzerinde ağaç yola devrildi, yol trafiğe kapandı.

Ezine Belediyesi Acil Durum İhbar Hattına gelen ihbar üzerine bölgeye Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kısa sürede kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ekiplerin gece boyu görevinin başında olduğu belirtti.

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