Çanakkale’yi kar ve fırtına esir aldı! 46 köy yolu kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar bugün tatil edildi. Çanakkale-Biga kara yolunda ise buzlanma nedeniyle kayan bir otomobil yolu trafiğe kapattı. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekiplerince kapanan köy yollarında temizlik çalışması başlatıldı.