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Haberler Çanakkale Çanakkale'yi kar ve fırtına esir aldı! 46 köy yolu kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'yi kar ve fırtına esir aldı! 46 köy yolu kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına nedeniyle boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. 46 köy yolu ulaşıma kapatılırken il merkezi ve 6 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

DHA
Çanakkale’yi kar ve fırtına esir aldı! 46 köy yolu kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar bugün tatil edildi. Çanakkale-Biga kara yolunda ise buzlanma nedeniyle kayan bir otomobil yolu trafiğe kapattı. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekiplerince kapanan köy yollarında temizlik çalışması başlatıldı.

Çanakkale’yi kar ve fırtına esir aldı! 46 köy yolu kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışıyla birlikte düşen görüş mesafesi nedeniyle boğaz trafiği saat 10.10 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Çanakkale’yi kar ve fırtına esir aldı! 46 köy yolu kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

EĞİTİME 1 GÜN ARA
Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, il merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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