Suları çamurlu akan vatandaşlar Arslan’a seslendi: Gururla iç başkan!

Çanakkale Kepez'de yaşanan çamurlu su kepazeliği vatandaşları canından bezdirdi. Çanakkale'nin Kepez beldesinde CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan'ın "Gururla içebilirsiniz" sloganıyla tanıtımına milyonlarca lira harcadığı içme suyu arıtma tesisi, tamamen çöktü. Musluklardan çamurlu su akınca bulaşık ve çamaşır makineleri bozuldu, kombiler çalışamaz hale geldi.

45 bin nüfuslu beldede insanlar dondurucu soğukta adeta donakaldı. Gelişmeler üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ise vatandaşlara suyu kesinlikle içmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Vatandaşlar duruma tepki gösterince CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan, "Benden önce de şaşal memba suyu içmiyordunuz ya" diyerek eski CHP'li eski Başkan Ömer Faruk Mutan'ı suçladı. Kepez'de 8 kuyudan pompalanan suyun arıtmasını sağlayan tesis, CHP'li belediye Başkanı Birol Arslan tarafından 3 Kasım 2021 yılında "Gururla içebilirsiniz" sloganıyla kullanıma açıldı. Bölgenin tüm arıtma sorununu gidereceği ileri sürülen tesisin tanıtımı için milyonlarca lira para harcandı.

Berna Çetin, "Başkanımız su işini ne yazık ki bir türlü çözemedi, bizi pis suyu kullanmaya mahkum etti. Çektiğimiz stres yüzünden psikolojimiz bozuldu" dedi.

DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Ancak son iki yılda bölge nüfusunun artması ve yaşanan kuraklık nedeniyle 8 kuyudan pompalanan su yeterli gelmedi ve arıtma tesisi çalıştırılamaz hale geldi. Arıtma tesisi devreye girdiğinde suyun yüzde 30 kaybolduğunu fark eden belediye yetkileri, bölgeye su verebilmek için tesisi devre dışı bıraktı. Arıtma tesisinin devre dışı bırakılmasıyla 45 bin nüfuslu belde de tüm musluklardan çamur aktı.

Çamurlu su nedeniyle ev ve iş yerlerindeki beyaz eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşanan kombi arızaları nedeniyle insanlar dondurucu soğukta ortada kaldı.

"CANIMIZDAN BEZDİK"

Musluklardan artık tamamen çamurlu su aktığını belirten vatandaşlar sosyal medya hesaplarından belediyeye ateş püskürdüler. Banyo dahi yapamadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Canımızdan bezdik artık. Yazın su kesintisi sorunuyla, kışın ise çamurlu suyla uğraşıyoruz. Evlerimizdeki çamaşır ve bulaşık makineleri bozuldu. Belediye aylardır bu duruma çözüm üretmiyor" diyerek tepki gösterdi.