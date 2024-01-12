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Haberler Çanakkale Yağışlar Bayramiç Barajı'na yaradı! Su seviyesi yüzde 8,5’ten yüzde 88'e çıktı

Yağışlar Bayramiç Barajı'na yaradı! Su seviyesi yüzde 8,5’ten yüzde 88'e çıktı

Çanakkale'de bulunan ve Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın ekim ayı ortalarında yüzde 8,5 düzeyinde olan su seviyesi 3 ayda yüzde 88'e çıktı. Kaz Dağları'nda bu sene yoğun bir kar yağışı olması nedeniyle su seviyesi yükselen Bayramiç Barajı, üreticiyi de sevindirdi.

DHA
Yağışlar Bayramiç Brajı’na yaradı! Su seviyesi yüzde 8,5’ten 88’e çıktı

Ekim ayının ortalarında yüzde 8,5 seviyelerine kadar gerileyen, 1 ay önce de yüzde 60 seviyelerine ulaşan 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda su seviyesi, kentte devam eden sağanak ve özellikle Kaz Dağları'nda etkili olan kar yağışının ardından yüzde 88'e ulaştı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Kaz Dağları'nda bu sene yoğun kar yağışın olduğunu söyleyerek, Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesindeki artışın üreticiyi mutlu ettiğini vurguladı.

Yağışlar Bayramiç Brajı’na yaradı! Su seviyesi yüzde 8,5’ten 88’e çıktı

'MAĞDUR OLMADAN SULAMA SEZONUNU ATLATACAĞIZ'
Bu yıl geçen yıla oranla daha yağışlı bir kış sezonu geçirdiklerini söyleyen Şen, "Bu yıl hem yağmur hem kar nedeniyle Bayramiç Barajı'na yoğun miktarda su akışı oldu. Geçen sene bu aylarda yüzde 50, 60'larda olan su seviyesi, bugün itibarıyla yüzde 88'e ulaştı. Bu bizi çok mutlu etti. Bugün HES yetkililerinden de aldığım bilgiye göre, bu ayın sonunda barajımızın savak yapması bekleniyor. Bu barajımızın tamamen dolması anlamına geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte güzel bir üretim yılı geçireceğiz. Üreticilerimiz ve çiftçilerimiz mağdur olmadan sulama sezonunu atlatacağız.

Yağışlar Bayramiç Brajı’na yaradı! Su seviyesi yüzde 8,5’ten 88’e çıktı

Kaz Dağları, geniş bir havzaya sahip. Yağışların çok etkili olduğu dönemlerde bir gecede 15 milyon metreküpe kadar Bayramiç Barajı'nı suyla besleyebiliyor. Bunun etkisiyle de zaten Bayramiç Barajımız çok kısa sürede doluyor. Geçen yıl su seviyesinin düşük olmasındaki sebep, Kaz Dağları'na kar yağışının olmamasıdır. Bu yıl Kaz Dağları hem yağmur hem kar bakımından zengin bir iklime kavuştu" diye konuştu.

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