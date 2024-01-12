Yağışlar Bayramiç Barajı'na yaradı! Su seviyesi yüzde 8,5’ten yüzde 88'e çıktı

Ekim ayının ortalarında yüzde 8,5 seviyelerine kadar gerileyen, 1 ay önce de yüzde 60 seviyelerine ulaşan 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda su seviyesi, kentte devam eden sağanak ve özellikle Kaz Dağları'nda etkili olan kar yağışının ardından yüzde 88'e ulaştı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Kaz Dağları'nda bu sene yoğun kar yağışın olduğunu söyleyerek, Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesindeki artışın üreticiyi mutlu ettiğini vurguladı.