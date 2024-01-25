Cezaevi firarisi evi ateşe verdi

Çanakkale'de önceki gün saat 10.15 sıralarında Cevat Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında dehşet dolu anlar yaşandı. Polis ekipleri, yerini belirlediği cezaevi firarisi hükümlü Serkan Küçümen'i yakalamak için adrese baskın yaptı. Polis ekiplerinin geldiğini gören Serkan Küçümen, yakalanmamak için annesinin evini ateşe verdi. Yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi.

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Küçümen, yaşanan kargaşadan yararlanarak yan taraftaki binanın çatısına geçti. Polis ekiplerinin takip ettiği firari, daha sonra 4. kattaki bir eve girerek çevresini saran polis ekiplerine canına kıyacağını söyledi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

8 SAAT DİRENDİ

Binada bulunan ve dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu toplam 9 kişi itfaiye aracının merdiveni ile binanın üst katlarından kurtarıldı. Bu sırada atlamak için evin balkonuna çıkan Serkan Küçümen annesin de ikna çabaları sonucunda 8 saat sonra polis ekiplerine teslim olmak için balkondan indi. Buradan alınan Serkan Küçümen, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Küçümen'in buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.