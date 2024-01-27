Manş Denizi’nde kulaç atacak olan Çanakkaleli kadın yüzücü tarihe geçecek

Kendini geliştirebilmesiyle ilgili profesyonel sporculardan da destek aldığını belirten Uluarslan, "Fransa ile İngiltere arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi, çok önemli bir parkur. Bu, benim 20 yıllık hayalim. Şimdi gerçekleştirme fırsatı bulmak mutluluk verici. Onun için çalışmalara aralıksız devam ediyorum." diye konuştu.

Uluarslan, Manş Denizi'ni kaçıncı kez kimin geçtiğinin değil bunu başarmanın önemli olduğunu vurguladı.

Başarı için süreçlerin önemine değinen Uluarslan, şöyle devam etti:

"10'uncu da olsanız, 100'üncü de olsanız Türkiye'de bunu yapabilen çok az kadından biri olmak çok önemli, dünyada da aynı şekilde. Çok onur verici, gurur verici bir şey. Yani buna dahil olmak, bu yolculuğa çıkmak farklı bir serüven. Sonuçta her şey olabilir. Geçiş başarısız da olabilir, farklı zorluklarla da karşılaşabilirsiniz ama bu yolda tanıdığımız insanlar, biriktirdiğimiz anılar, yaptığımız antrenmanlar, doğada geçirdiğimiz vakit çok farklı ve önemli. O yüzden ben buna bir süreç gibi bakıyorum. O yüzden 5, 6, 7 çok önemli değil, bu akışın içinde olmak çok keyifli."