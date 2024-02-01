Doçentin bıçak parası vurgunu

Çanakkale'de hastasından bıçak parası alırken operasyonla yakalanan Gastroenteroloji cerrahı Doç. Dr. Şükrü T.'nin elden ödeme yapan birçok hastanın üniversiteye olan borcunu sistemden sildirdiği ve borçsuzdur evrakıyla taburcu ettiği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar Şükrü T'nin girdiği tüm ameliyatları mercek altına alırken, soruşturma kapsamında hastanenin ameliyat veri sistemi ve vezne ödeme girişleri incelemeye alındı.

SERİ NUMARALARINA BAKILDI

Doç. Dr. Şükrü T.'nin bıçak parası aldığına dair olay; şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kilo kaybı şikayeti yaşayan 65 yaşındaki İ.Ö.'nün oğlu L.Ö.'nün babasının ameliyatı için kendisinden para talep edildiğini iddia ederek Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmasıyla ortaya çıktı. Hasta yakınından, seri numaraları belirlenen 20 bin lira parayı alırken suçüstü yakalanan Doç. Dr. Şükrü T.nin yapılan üst aramasında ise 53 bin lira daha ele geçirildi.

YÜZLERCE ŞİKAYET

POLİS, Doktor Şükrü T.'nin bir ya da birkaç kişiyle hareket ettiği ihtimali üzerinden hesap hareketlerini de incelemeye aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmeye devam ederken yüzlerce hasta yakınının 2021 yılından bu yana Doç. Dr. Şükrü T. hakkında hastalardan bıçak parası istediği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayette bulunduğu ancak yönetimin bu konuyla ilgili bir araştırma yapmadığı ortaya çıkmıştı.