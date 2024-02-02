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Haberler Çanakkale Ayvacık açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 70 kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA
Ayvacık açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından lastik bot içerisindeki 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-905' ve 'TCSG-6' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik içindeki 48 kaçak göçmen kurtarıldı.

Toplam 70 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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