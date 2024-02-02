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Haberler Çanakkale Tırmanış sırasında vefat eden dağcı için yürüdüler

Tırmanış sırasında vefat eden dağcı için yürüdüler

HABER MERKEZİ
Tırmanış sırasında vefat eden dağcı için yürüdüler
Çanakkale'de 50 sporcu, yaşamını yitiren Emre Kuruoğlu'nun (21) anısına Kazdağları'na zirve yürüyüşü yaptı. Bayramiç ilçesi Çırpılar köyü doğumlu olan Emre Kuruoğlu, 2011'de Gürcistan'daki Kazbek Dağı'na tırmanırken buz nedeniyle kayıp, vadiye düşerek hayatını kaybetti. Kuruoğlu'nu anmak için dün 50 dağcı zirve yürüyüşü gerçekleştirdi. Sporcular ilk olarak Bayramiç ilçesi Çırpılar köyünde toplandı. Sporcular ilk olarak Emre Kuruoğlu'nun babası Fahri Kuruoğlu ile bir araya geldi. Ardından da köyden başlayarak 15 kilometre yol alıp Sazak Kulesi'ne kadar yürüdü. Fahri Kuruoğlu, "Oğlumun anısına her sene dağcı çocuklar geliyor, ben de elimden geldiği kadar onlara ikramda bulunuyorum. Oğlumun adını yaşatıyorlar, onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
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