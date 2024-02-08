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Çanakkale'de terör örgütü propagandasına tutuklama

Çanakkale'de, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İHA
Çanakkale’de terör örgütü propagandasına tutuklama

İstanbul'daki Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde 6 Şubat günü gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 6 Şubat günü Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde DHKP/C terör örgütü mensubu biri kadın 2 terörist tarafından düzenlenen saldırıda 3 polis memuru ve 2 vatandaş yaralanırken, 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. Eylemi gerçekleştirilen 2 terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Adliyedeki terör saldırısı sonrası Çanakkale'de sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yapan D.U.Ö., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli D.U.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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