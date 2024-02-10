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Haberler Çanakkale İki gence kanlı pusu

İki gence kanlı pusu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot Köyü’nde motosikletle evlerine dönmek için yola çıkan 2 kişi, kendilerine doğru açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iki kişinin Aydın ve Avcı ile olaydan sadece birkaç dakkia önce yemek yedikleri belirlenirken, cinayetin nedeninin alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
İki gence kanlı pusu

Çanakkale'de önceki akşam saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sarıot-Köseler yolu üzerinde iki genç pusuya düşürüldü. Bayramiç ilçesinde oturan Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (24), Sarıot köyünde oturan arkadaşlarını ziyarete gitti. Birlikte köy meydanında alkol alan gençler saat 21.30 sıralarında ilçeye dönmek için yola çıktı.

SON SÖZLERİ

Şakir Aydın'ın kullandığı motosiklete köy çıkışında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Aydın ve arkasında oturan Avcı, kanlar içinde motosikletten düşüp metrelerce sürüklendi. İki gencin imdadına yoldan geçenler yetişti. Şakir Aydın, "Bize pusu kurdular" dedikten saniyeler sonra olay yerinde hayatını kaybederken, Tayfun Avcı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Olayın hemen ardından ekipler bölgede inceleme başlattı. Olay yerinden elde edilen teker izlerinden yola çıkan Jandarma timleri, öğle saatlerinde Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın arkadaşları A.G. ve C.Ö.'yi evlerinde gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Ekipler tarafından gözaltına alınan A.G. ve C.Ö. ifadelerinde akşam birlikte yemek yiyip vedalaşarak ayrıklarını ileri sürerken haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Elde edilen bilgilere göre, cinayetin nedeninin uyuşturucu ve alacak verecek meselesi olduğu ileri sürüldü. Öte yandan olayla ilgisi olduğu iddia edilen A.K. ise Jandarma tarafından aranıyor.

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