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Haberler Çanakkale Bin lira için kanlı infaz

Bin lira için kanlı infaz

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Bin lira için kanlı infaz

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklette bulunan iki kişinin vurularak öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren zanlı, saklandığı evde yakalandı. Pusuyu kuran Zaza lakaplı Ahmet K'nin, Şakir Aydın ve Tayfun Avcı ile yemek yediği, daha sonra otomobille yollarını kesip bin lira için infazı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şakir Aydın, Tayfun Avcı ve Ali G, Zaza lakaplı dükkan sahibi Ahmet K. ve arkadaşlarına para yerine yanlarında getirdikleri av tüfeğini motosikletle takas etmeyi teklif etti.

CAMDAN İKİ EL ATEŞ

Ahmet K. dışarıya çıkarak motosiklet için bin lira fark istedi. Aydın ve Avcı bu teklifi kabul etmeyerek tüfeği almadan motosikletle yola çıktı. Ardından Ahmet K, otomobilinin camını açarak av tüfeğiyle iki el ateş etti. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Yakalanan Ahmet K. ilk ifadesinde suçunu itiraf ederken, "3 bin liralık farkı bin liraya çektim, sonra aracımla yollarını kestim. İki el ateş ettim. Tüfeği olay yerinden uzaklaştıktan sonra camdan fırlattım" dedi. Öte yandan yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

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