Yunan vicdansızlığı bitmek bilmiyor

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, Yunan unsurlarının vicdansızlığı sebebiyle ölüme terk edildi. Midilli açıklarında Yunan sahil güvenlik ekipleri, mültecilerin lastik botunun motorunu söktüler. Ölüme terk edilen 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen Türk Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Deniz ortasında mahsur kalan ve ölümle başbaşa bırakılan mülteciler Türk askerine teşekkür etti. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görüldü.