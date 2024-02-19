Haber alamazsan hemen polisi ara

Çanakkale'nin Biga ilçesi'ne bağlı Çavuşlu Köyü'nde kahvecilik yapan Fırat Yıldızhan (34) ile eşi Saliha Gizem Yıldızhan (33) arasında geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik başladı. Eşi ile bir türlü anlaşamayan Saliha Gizem Yıldızhan, sinirlenerek evi terk etti fakat taraflar boşanmak için mahkemeye başvurmadı. Önceki gün Fırat Yıldızhan kardeşi Yağız Yıldızhan'ı (22) arayarak eşini görmek için Lapseki'ye gitmek istediğini söyleyerek, bir araç bulması konusunda yardım istedi. Yağız Yıldızhan mahalleden arkadaşını arayarak babasını hastaneye götürmek bahanesiyle otomobilini ödünç aldı.

'BAŞIMA BİR ŞEY GELEBİLİR'

Otomobille yola çıkan Fırat Yıldızhan yolda eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı arayarak son kez kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Saliha Gizem Yıldızhan iddiaya göre bir arkadaşını arayarak, "Bu akşam eşimle görüşeceğim. Eve dönmezsem bil ki başıma bir iş gelmiştir. Lütfen benden haber alamazsan polisi ara" dedi. Araçta bir süre sohbet eden çift, geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle tekrar tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşinin boğazına sarılan Fırat Yıldızhan, Saliha'yı boğarak öldürdü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Korkunç olay dün sabah Saliha Gizem Yıldızhan'ın arkadaşının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Büşra'ya telefonla ulaşamayan arkadaşı polisi arayarak bir gün önce yaşananları anlattı. Gelen ihbar doğrultusunda hareket eden polis, Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan'ı gözaltına aldı. Fırat Yıldızhan suçunu itiraf ederken, bölgede yapılan kazı çalışmalarında Saliha Gizem Yıldızhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

ÇUKUR KAZDILAR

Fırat Yıldızhan, yolda kardeşini arayarak yanına kürek almasını ve evin önünde beklemesini söyledi. İddiaya göre, kardeşiyle birlikte bir çukur kazan Fırat Yıldızhan eşini gömerek üzerini örttü. Kürekleri ise yakında bulunan çöp tenekesine attı.