Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar

Biga'nın Çavuşlu Köyü'nde babasına ait kahvehanede çalışan Fırat Yıldızhan, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Saliha Gizem Yıldızhan ile ayrı yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün Yıldızhan, kardeşi Yağız Yıldızhan'ı arayıp eşini görmek için Lapseki'ye gitmek istediğini söyleyerek, bir araç bulması konusunda yardım istedi.

ARKADAŞINA HABER VERDİ

Yağız Yıldızhan arkadaşı olan A.R.Ö'den otomobilini ödünç aldı. Yıldızhan yolda eşini arayarak son kez görüşmek istediğini bildirdi. Teklifi kabul eden fakat eşinden de tedirgin olan Gizem Yıldızhan bir arkadaşını arayarak, "Bu akşam eşimle görüşeceğim. Benden haber alamazsan ailemi ve polisi ara" dedi. Lapseki'ye gelen Yıldızhan akşam saatlerinde eşi ile buluştu. Araçta bir süre sohbet eden çift, geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle tartışmaya başladı.

KAN İZLERİNİ UNUTTULAR

Tartışma sırasında eşini feci şekilde döven Yıldızhan, arka koltuğa geçip çamaşır ipiyle talihsiz kadını boğarak öldürdü. Cesedi atabilecekleri bir yer arayan iki kardeş, Gönen, Havdan ve Karabiga'nın köy yollarında uzun süre dolaştı. Yolun yoğun olması nedeniyle bu fikirlerinden vaz geçen kardeşler, belediyenin moloz attığı bölgeye geçerek cesedi gömdü. Ödünç aldıkları otomobili A.R.Ö'nün evine park eden kardeşler hiç bir şey olmamış gibi eve geçti. Aracın koltuğundaki kan izlerini fark eden A.R.Ö, Yıldızhan'ın "elimi kestim" demesi üzerine şüphelenmedi.

Korkunç olay, Gizem Yıldızhan'a telefonla ulaşamayan arkadaşı S.C.'nin emekli polis memuru olan baba A.Ş'yi arayarak yaşananları anlatmasıyla ortaya çıktı. Damadının işlettiği kahveye giderek kızını soran baba A.Ş, damadının çelişkili ifadelerinden şüphelendi ve polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Yıldızhan kardeşleri gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden ve talihsiz kadını gömdükleri yeri gösteren kardeşler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.