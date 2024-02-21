Katil eşten itiraf: Evi de ben yaktım

Çanakkale'de yaşayan Fırat Yıldızhan, eşini konuşmak için çağırdıktan sonra, şeytani bir plan yaptı. Saliha Gizem Yıldızhan ise görüşme teklifini kabul ettikten sonra arkadaşını aradı. Yıldızhan arkadaşına, "Bu gece eşimle görüşeceğim ama benden haber alamazsan polisi ara" dedi.

Bunun üzerine genç kadından haber alamayan arkadaşı polisi aradı ve Saliha'nın eşi Fırat Yıldızhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

TESADÜFEN KURTULDULAR

Kardeşiyle birlikte Saliha Gizem Yıldızhan'ın cesedini belediye çöplüğüne gömen Fırat Yıldızhan emniyetteki sorgusunda bir itirafta bulundu. Yıldızhan, geçtiğimiz Ağustos ayında Saliha Gizem Yıldızhan'ın evinde meydana gelen patlamayı ve ardından çıkan yangını kendisinin organize ettiğini söyledi. Fırat Yıldızhan, "Evi ben yaktım" dedi. Saliha Gizem Yıldızhan'ın ise o gece iki çocuğuyla birlikte annesinin evinde kaldığı için yangından tesadüf eseri kurtulduğu ortaya çıktı.

Saliha Gizem Yıldızhan, öldürüldü.

NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Lapseki'de 12 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen yangın iddiaya göre şöyle gelişti. Eşi Fırat Yıldızhan'dan kısa bir süre önce ayrılarak Lapseki'ye, baba ocağına dönen Saliha Gizem Yıldızhan, Süleyman Paşa Mahallesi Çanakkale Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında iki engelli kız çocuklarıyla yaşamaya başladı.

Çanakkale'de yaşayan Fırat Yıldızhan, eşini boğarak öldürdü. Emniyetteki sorgusunda ise daha önce eşinin evinde çıkan yangına kendisinin sebep olduğunu söyledi.

Ardından, 12 Ağustos tarihinde annesi P.N.Ş.'nin doğum gününü kutlamak için yanına iki kızını da alarak akşam saatlerinde evden ayrıldı ve o gece ailesinde kalmaya karar verdi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Gizem Yıldızhan'ın evinden patlama sesi duyuldu. Ardından ev alev yumağına döndü.

"SENİ DİRİ DİRİ YAKACAĞIM" TEHDİDİ

YANGIN'DA ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili ilk incelemede bir bulguya rastlanılamadı. O gece yangından evde olmadıkları için son anda kurtulan Gizem Yıldızhan ise babası A.Ş. ile birlikte emniyete giderek eşi Fırat F'nin gönderdiği ölüm ve tehdit mesajlarını göstererek yangını eşinin yapmış olabileceğini söyledi. Gizem Yıldızhan mesajlarında "Seni diri diri yakacağım" yazan eşi Fırat Yıldızhan'dan şikayetçi oldu. Ardından emniyette suçlamaları reddeden Yıldızhan yangının çıktığı saatlerde kahvehanede çalıştığını iddia etti.