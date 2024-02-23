Çanakkale için korkutan deprem uyarısı: Yeni bir fay ortaya çıktı

'DETAYLI ÇALIŞMALAR YAPILMALI'

Bu tür deprem yoğunluklarının yaşanmasının normal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bekler, "Çok fazla bir deprem olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yaklaşık 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem diye tabir ettiğimiz küçük depremlerin bu bölgenin gerilme ortamına bağlı olarak oluştuğunu görüyoruz. Bu büyük bir depremin ya da farklı bir yer hareketliliğinin öncüsü ya da belirteci olduğunu söylememiz mümkün değil. Kaldı ki o bölgede bölgenin aktif faylarına yakın ya da bu depremleri üretecek bir fay görülmemekte. Zaman zaman bu gerilmelerin neticesinde bu küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konusu olabilir. Daha detaylı yer bilimleri çalışmasıyla ortaya çıkacak olan bir durum. Bunu Doğu Anadolu'da, Batı Anadolu'nun farklı bölgelerinde de görebiliyoruz. Biga zaten oldukça karmaşık bir bölge. Türkiye'deki tektonik yapılar içerisinde farklı tektonik rejimlerin geliştirdiği ciddi bir gerilme alanları oluşturan karmaşık bir bölge. Dolayısıyla bunu herhangi bir yere olumsuz anlamda çevirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.