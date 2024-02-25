Cani kardeşlerin kan donduran ifadesi

Lapseki'de kısa bir süre önce tartıştığı eşinden ayrılarak baba ocağına dönen iki çocuk annesi Saliha Gizem Y, 18 Şubat günü Biga'nın Çavuşköy Mahallesi'ndeki belediye çöplüğünde gömülmüş halde bulundu.

"İPİ BOYNUNA DOLADIM"

Eşini çamaşır ipiyle öldürdüğünü itiraf eden Fırat Y. ve ona yardım eden kardeşi Yağız Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kardeşin, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Eşiyle evliliği boyunca tartışmalar yaşadığını ve geçen hafta anlaşmalı boşanma için gerekli evrakları imzaladıklarını söyleyen Fırat Y. cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.

Fırat Y. "Olay günü, nüfus cüzdanını verme bahanesiyle eşimi aradım ve arabaya çağırdım. Arkada ise kardeşim oturuyordu. Bir anda kendimi kaybettim. Cebimdeki siyah ipi çıkardım. Bu ipin yanımda olma nedeni iş yaparken lazım olması. Öldürmek için gitmedim. Bir anlık öfke ile ipi boynuna doladım ve tüm gücümle çekmeye başladım. Eşim baya direndi. Bir süre sonra da hareketsiz kaldı" dedi.

"EŞİMİN ÖLMESİNİ İSTEDİM"

Cinayet sonrasını da soğukkanlıca anlatan Fırat Y, "Nefes alıyordu. Hırıltılar geliyordu. Arabayı çalıştırıp Lâpseki kordon boyuna doğru çıktım. Ama ölmesini istiyordum. Bir süre orada kardeşimle ölmesini bekledim. Cesetten kurtulmak için birkaç köy gezdik ama bulamadık. Yolda su arkı gibi geniş bir çukur gördüm. Kardeşimin yardımıyla cesedi indirdik. Sonra köyden kürek temin edip üzerini toprakla örttük" diye konuştu.

Abisi Fırat Y.'nin kardeşi Yağız Y. ise, "Arabada yengem abimi kışkırtacak, tahrik edecek hiçbir şey söylemedi. Abimin içinden canavar çıkmış gibiydi. Ben sadece 'beni yaktın abi' diyebiliyordum. Güvemalan'dan Çavuşköy'e geçtik. Köprüde durduk. Abim yengemi köprüden aşağıya atacağımızı söyledi. Önce montuna taş bağlayıp montu dereye attık. Yengem 95-100 kilo civarında, araçtan zorla indirdik. Ayağına taş bağladık. Fakat daha fazla kaldıramadık. O yüzden bundan vazgeçtik. Tekrar araca bindirdik. Yolda bir çukur gördük. Oraya gömdük" dedi.