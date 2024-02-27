  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Kayınçoya büyük kıyak

Kayınçoya büyük kıyak

Çanakkale'de ön seçim yapılmadan CHP Genel Merkezi tarafından Muharrem Erkek'in belediye başkan adayı olarak açıklanmasına tepkiler devam ederken, bu kez de partide meclis üyesi krizi patlak verdi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Kayınçoya büyük kıyak

14 Mayıs seçimlerinden sonra Adalet Bakanı olacağını açıklayarak alay konusu olan Erkek'in sırf kayınçosunu il genel meclis üyesi yapabilmek için diğer adayın ismini sildirdiği ardından gelen tepkiler üzerine belediye meclis üyeliğine kaydırdığı ortaya çıktı.

SON DAKİKADA DEĞİŞTİ

İDDİAYA göre bir dönem CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkanlığı yapan Nurcan Bingöl, Ocak ayında il genel meclisi adaylığını açıkladı.

Bingöl, başvurusu sonrası seçim kampanyası için start verdi. Bingöl'ün üçüncü sıradan adaylığına kesin gözüyle bakılırken listelerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara dönüşü listeye itiraz eden Erkek, listelerde son dakika değişikliğine gitti. Erkek, önce Nurcan Bingöl'ün il genel meclis üyeliği adaylığını iptal etti.

Ardından eşi Özen Algönül Erkek'in kardeşi Can Algönül'ü üçüncü sıradan il genel Meclis üyesi adayı olarak belirledi. Parti içerisin de "akraba kıyağı" büyük tepkilere neden olurken kayınçosundan vazgeçemeyen Erkek, çareyi Nurcan Bingöl'ü ise 11. sıradan belediye meclis üyesi adayı olarak göstermekte buldu.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA