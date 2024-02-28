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Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda sis! Transit gemilere kapatıldı

Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda sis! Transit gemilere kapatıldı

Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis etkisini gösteriyor. Bu nedenle boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

AA
Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda sis! Transit gemilere kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

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