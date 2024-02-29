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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

AA
Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis! Gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 18.15 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

Çanakkale Boğazı dün de 17.30'da trafiğe kapanmış, yaklaşık 22 saat sonra bugün yeniden açılmıştı.

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