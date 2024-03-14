Cinayetin sebebi ‘miras kavgası’ çıktı

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde okuyan Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında para yüzünden başlayan tartışma cinayetle sonuçlanmıştı. Cinayetin, Canan Kabil'in babasından kalan mirasın paylaşımı yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Kabil, babasını kaybetti ve kendisine yüklü miktarda miras kaldı.

Önceki sabah saatlerinde Sülünoğlu ile annesi arasında miras paylaşımı konusunda tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü esnada mutfaktaki bıçağı kapan Sülünoğlu, annesini kalbinden bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Furkan Sülünoğlu ise teslim oldu.